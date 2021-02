Verona - Parma 2 - 1: Juric ritrova il sorriso, D'Aversa affonda (Di lunedì 15 febbraio 2021) Verona - Il m onday night della 22ª giornata di Serie A si chiude con il successo del Verona sul Parma per 2 - 1. La formazione di Juric torna a vincere dopo i due ko di fila che avevano seguito il 3 -... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021)- Il m onday night della 22ª giornata di Serie A si chiude con il successo delsulper 2 - 1. La formazione ditorna a vincere dopo i due ko di fila che avevano seguito il 3 -...

Italpress : Il Verona torna a vincere, battuto il Parma 2-1 - CalciohellasIt : Votate le pagelle dei gialloblù - CorriereCitta : Il Verona torna a vincere, battuto il Parma 2-1 - sportli26181512 : Verona-Parma 2-1: Juric ritrova il sorriso, D'Aversa affonda: I veneti vincono in rimonta grazie al colpo di testa… - sscalcionapoli1 : 1000 gol in A e vittoria per 2-1 per il Verona. Sprofondo Parma, la salvezza si complica #SerieATIM #VeronaParma -