Verona Parma 0-1 LIVE | Kucka la sblocca su rigore

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”, Hellassi affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Sarà delil primo possesso della partita. 2? Colley a terra Gioco interrotto per soccorrere l’esterno scaligero, colpito in pieno volto da una pallonata sul cross di Conti. 3? Corner dalla destra di Kurtic, sul secondo palo staccama Lovato è bravo ad anticipare Cornelius all’interno dell’area piccola; intanto Colley, seppur intontito, rientra in campo. 5? Proteste ...