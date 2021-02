Verona | Juric | «Lasagna fa le cose che faceva Milito Ho detto a Dimarco…»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ivan, allenatore del, ha parlato dopo la vittoria sul Parma arrivata grazie al gol di Barak: ecco le parole del tecnico Ivananalizza la vittoria contro il Parma ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «Non era facile, partire così e prendere gol dopo due prestazioni non buone… sono stracontento, abbiamo fatto una gran bella partita. Abbiamo corso bene, non li abbiamo fatti mai giocare soffrendo molto poco e dominando a lunghi tratti». MOVIMENTI – «Non è facile sorprendere le difese italiane quando si posizionano ma facendo dentro e fuori possiamo metterle in difficoltà». COLLEY – «Speriamo non sia niente di grave, lui tende sempre ad esagerare. Qualcosa c’è ma speriamo non sia nulla di grave. Abbiamo perso anche Kalinic, vedremo».E DIMARCO – «Oggi avrebbe giocato Kevin a prescindere, stiamo ...

È sempre nono posto per la squadra di, e strada sempre più in salita per il Parma che, con il match di, ha subito almeno due gol in sedici partite nella A attuale: nessuna squadra dei ...Primo temposchiera il 3 - 4 - 2 - 1 con Colley e Barak a supporto di Lasagna ; dall'altra ... Ilpareggia quasi subito, al 13': Lazovic dalla destra mette un cross interessante, Lasagna ...Tegola per Juric a inizio ripresa: Colley si fa male al ginocchio (infortunio da valutare), lo sostituisce Bessa. Il colpo di testa di Cornelius sfila alto, poi il Verona prende il comando delle ...Messo al muro da un progetto incoerente, la candidatura del Parma alla retrocessione (sarebbe la terza negli ultimi 36 anni: 1985 in C1, 2008 e 2015 in B) è sempre più ...