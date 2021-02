'Veretout al Napoli? Giuntoli lo vuole da due anni' (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA - " Veretout i gol li ha sempre fatti, nel primo anno alla Fiorentina ne segnò 7 - 8: segnare è nelle sue corde da sempre ". Così il procuratore Mario Giuffredi , ai microfoni di Radio Marte , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA - "i gol li ha sempre fatti, nel primo anno alla Fiorentina ne segnò 7 - 8: segnare è nelle sue corde da sempre ". Così il procuratore Mario Giuffredi , ai microfoni di Radio Marte , ...

sportli26181512 : 'Veretout al Napoli? Giuntoli lo vuole da due anni': Giuffredi, agente del francese: 'Se Fonseca lo schiera più ava… - NCN_it : #VERETOUT, L'AGENTE: «#GIUNTOLI VOLEVA PRENDERLO DA DUE ANNI, MA LA PRECEDENTE GUIDA TECNICA NON L'HA VOLUTO...»… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERETOUT - L'agente: Il Napoli vuole prenderlo da due anni, ma purtroppo quest'estate non ci sono stati i presupposti e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERETOUT - L'agente: Il Napoli vuole prenderlo da due anni, ma purtroppo quest'estate non ci sono stati i presupposti e… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERETOUT - L'agente: Il Napoli vuole prenderlo da due anni, ma purtroppo quest'estate non ci sono stati i presupposti e… -