Vela | Devoti | ‘Luna Rossa superiore | se continua così finalmente il sogno della Coppa America’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Finora Lunae il team si sono dimostrati nettamente superiori: secoroniamo ildi batterci per laAmerica, e vedo che ci sono tutte le premesse”. Luca, il più forte finnista italiano, argento a Sydney 2000 e portabandiera per l’Italia in quell’occasione, argento mondiale e oro e due argenti europei, commenta con l’Adnkronos lo stato di grazia raggiunto dal team italiano in Nuova Zelanda contro quello inglese, che dopo il flop nelle World Series si è ripresentata in acqua apparendo imbattibile fino a questa finale di Prada Cup che dovrà indicare lo sfidante dei neozelandesi. Luna“è davanti in maniera convincente, siamo riusciti ad arrivare a questa finale pronti, con ...