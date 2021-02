Varianti Covid, nel Lazio cambiano le regole per quarantena e tamponi: “caccia” anche ai contatti a basso rischio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le Varianti del Covid spaventano e ora anche nel Lazio cresce la preoccupazione. Per questo si cerca di correre ai ripari anche con nuove misure di contrasto che potrebbero comportare a breve nuove prassi per quarantene, tamponi e trattazione dei casi di contatto. Secondo quanto riportato stamattina da Il Messaggero nel Lazio potrebbero essere adottati infatti nuovi metodi a partire dalla somministrazione dei molecolari. Leggi anche: Mini zona rossa in Provincia di Latina: Comune ‘chiuso’ per 14 giorni, preoccupa la variante inglese In tal senso, si legge, il tampone potrebbe essere eseguito sui contatti «anche a basso rischio nel più breve tempo possibile dopo l’identificazione e al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ledelspaventano e oranelcresce la preoccupazione. Per questo si cerca di correre ai riparicon nuove misure di contrasto che potrebbero comportare a breve nuove prassi per quarantene,e trattazione dei casi di contatto. Secondo quanto riportato stamattina da Il Messaggero nelpotrebbero essere adottati infatti nuovi metodi a partire dalla somministrazione dei molecolari. Leggi: Mini zona rossa in Provincia di Latina: Comune ‘chiuso’ per 14 giorni, preoccupa la variante inglese In tal senso, si legge, il tampone potrebbe essere eseguito suinel più breve tempo possibile dopo l’identificazione e al ...

