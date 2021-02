Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dagli ultimi mesi del 2020, l’Iss sta monitorando tre Varianti del coronavirus: inglese, brasiliana e sudafricana. Queste mutazioni sono state segnalate anche nel nostro Paese e si stanno diffondendo in diverse regioni: ecco dove Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dagli ultimi mesi del 2020, l’Iss sta monitorando tredel coronavirus: inglese, brasiliana e sudafricana. Queste mutazionianche nel nostro Paese e si stanno diffondendo in diverse regioni:

petergomezblog : Covid e varianti, Ricciardi: “Serve lockdown totale e immediato”. Il Cts sullo sci: “Non riaprire gli impianti, ma… - MediasetTgcom24 : Covid, Cts: se ci sono rischi da varianti, costretti a chiudere le scuole #Coronavirusitalia… - Adnkronos : #CovidItalia, @piersileri: 'Chiusure dove ci sono varianti' - TgrRai : #Covid #Italia, le #VARIANTI spingono i contagi: 11.068 in un giorno, aumentano i ricoveri in terapia intensiva.… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Cose da spiegare a quelli che chiedono 'pianificazioni' sulle riaperture. A giorni si richiude tutto. E vedrete che non è co… -