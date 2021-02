Varianti Covid in Italia, segnalazioni in tutto il paese (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Istituto Superiore di Sanità sta monitorando i nuovi casi registrati con le tre Varianti Covid: brasiliana, sudafricana e inglese. Giungono segnalazioni in tutta Italia, diversi pazienti sono ricoverati. Walter Ricciardi, consigliere del Ministro Speranza, ha detto che la variante inglese è quella più temibile perché risulta più letale, ed ha dichiarato che “alcuni Paesi hanno già optato per la chiusura drastica. L’Italia è in ritardo, penso avremmo dovuto prendere misure di chiusura già 2 o 3 settimane fa”. In Gran Bretagna i decessi si aggirano intorno ai mille al giorno. Le Varianti Regione per Regione In Abruzzo, nelle province di Pescara e Chieti, si sono registrati casi di contagio riconducibili alla variante inglese, si stima siano all’incirca il 50%. In Sicilia quattro ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Istituto Superiore di Sanità sta monitorando i nuovi casi registrati con le tre: brasiliana, sudafricana e inglese. Giungonoin tutta, diversi pazienti sono ricoverati. Walter Ricciardi, consigliere del Ministro Speranza, ha detto che la variante inglese è quella più temibile perché risulta più letale, ed ha dichiarato che “alcuni Paesi hanno già optato per la chiusura drastica. L’è in ritardo, penso avremmo dovuto prendere misure di chiusura già 2 o 3 settimane fa”. In Gran Bretagna i decessi si aggirano intorno ai mille al giorno. LeRegione per Regione In Abruzzo, nelle province di Pescara e Chieti, si sono registrati casi di contagio riconducibili alla variante inglese, si stima siano all’incirca il 50%. In Sicilia quattro ...

