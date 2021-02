Varianti Covid, Cts e Iss al governo: “Servono misure più severe. Come in altri Paesi dell’Ue”. L’Ecdc alza il livello di rischio in Europa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Contro le Varianti del Covid, a partire da quella inglese, serve un “rafforzamento delle restrizioni” in vigore. Lo chiede il Comitato tecnico scientifico al governo, lo chiede l’Istituto superiore di sanità alla luce del suo studio sulla presenza della mutazione nel nostro Paese, lo chiede per tutta Europa L’Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Che nelle scorse ore ha definito “molto preoccupante” la situazione epidemiologica nel Continente e ha rivisto al rialzo le stime di una nuova accelerazione dei contagi in Ue a causa delle Varianti: adesso il rischio è considerato “alto-molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili”. Il monito del Centro europeo piomba Come un macigno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Contro ledel, a partire da quella inglese, serve un “rafforzamento delle restrizioni” in vigore. Lo chiede il Comitato tecnico scientifico al, lo chiede l’Istituto superiore di sanità alla luce del suo studio sulla presenza della mutazione nel nostro Paese, lo chiede per tutta(il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Che nelle scorse ore ha definito “molto preoccupante” la situazione epidemiologica nel Continente e ha rivisto al rialzo le stime di una nuova accelerazione dei contagi in Ue a causa delle: adesso ilè considerato “alto-molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili”. Il monito del Centro europeo piombaun macigno ...

Chiusure, la posizione del Cts Per 'contenere e rallentare' la diffusione delle varianti del Covid, "in analogia con le strategie adottate negli altri Paesi europei", è necessaria una "rigorosa ...

Mi preoccupano molto le nuove varianti sono già arrivate in Italia e hanno una capacità di diffusione maggiore della variante principale che imperversava fino adesso nel nostro Paese". "Il sistema ...

In due settimane, dall'inizio di febbraio, la diminuzione dei ricoverati è stata sensibile: da 101 a 57. Sul fronte delle varianti del coronavirus, in provincia di Sondrio sono stati sin qui ...

(Adnkronos) - Bisogna rafforzare le misure in Italia per contrastare le variante inglese del coronavirus e arginare la diffusione del covid. Sulla base delle ultime notizie legate e ai dati relativi ...

