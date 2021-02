Variante inglese, l'Iss: "Rafforzare le misure, fino al 59% dei contagi in alcune aree" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Pur prendendola alla lontana, anche l' Istituto superiore di sanità interviene sull' appello al lockdown del consigliere di Speranza Walter Ricciardi che dopo la bufera sollevata dice: "Se non sono ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Pur prendendola alla lontana, anche l' Istituto superiore di sanità interviene sull' appello al lockdown del consigliere di Speranza Walter Ricciardi che dopo la bufera sollevata dice: "Se non sono ...

RobertoBurioni : In Israele il vaccino a mRNA sta funzionando sul campo in maniera eccellente. Sbrighiamoci o finiremo nei guai con… - ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - emenietti : con quasi il 18 per cento di prevalenza della 'variante inglese' litighiamo sugli impianti sciistici, ok ?? - Carolin70270912 : RT @angyco888: Speranza chiude lo sci per la variante inglese. Lamorgese apre i porti per quella sudafricana - MarcoPicicco : RT @Terra2itter: Scuole che si stanno trasformando in focolai asintomatici di variante inglese (sempre che non lo siano già) e professori v… -