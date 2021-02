Variante inglese: il vaccino funziona? E i tamponi? Tutte le risposte ai dubbi che ci preoccupano (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Variante inglese riguarda quasi un caso positivo su cinque in Italia. È quanto dichiara nell’ultimo comunicato stampa l’Istituto Superiore di Sanità secondo l’indagine condotta con il ministero della Salute e i laboratori regionali. Precisamente, in Italia il 17,8% delle infezioni Covid-19 è dovuto alla Variante inglese. Vuol dire che nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania è oltre il 20%), c’è un’elevata circolazione di questa Variante che rischia di diventare prevalente. Proprio ora che sono partite le vaccinazioni e iniziavamo a tirare un leggero sospiro di sollievo. Quali sono le conseguenze? I dubbi e i timori si moltiplicano. I tamponi sono in grado di riconoscerla? E i vaccini possono debellarla? I ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lariguarda quasi un caso positivo su cinque in Italia. È quanto dichiara nell’ultimo comunicato stampa l’Istituto Superiore di Sanità secondo l’indagine condotta con il ministero della Salute e i laboratori regionali. Precisamente, in Italia il 17,8% delle infezioni Covid-19 è dovuto alla. Vuol dire che nel nostro Paese, così come nel resto d’Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania è oltre il 20%), c’è un’elevata circolazione di questache rischia di diventare prevalente. Proprio ora che sono partite le vaccinazioni e iniziavamo a tirare un leggero sospiro di sollievo. Quali sono le conseguenze? Ie i timori si moltiplicano. Isono in grado di riconoscerla? E i vaccini possono debellarla? I ...

