Valanga in Grignetta durante l' esercitazione dei vigili del fuoco | scatta l' allerta

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Grignetta

... questa mattina erano impegnati in un'esercitazione sulla neve ai Piani dei Resinelli , quando un escursionista li ha avvisati di una possibile slavina dalla Cresta Cermenati in. I vigili ...... già ai Resinelli per un addestramento, stanno valutando l'entità del distacco LECCO - Una squadra del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Lecco sta intervenendo in(...Lecco, 15 febbraio 2021 - Doveva essere solo un'esercitazione antivalanga, ma l'allarme è scattato per davvero. I vigili del fuoco del Saf di Lecco, specializzati nel soccorso sp ...Una squadra del Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco di Lecco sta intervenendo in Grignetta in seguito alla segnalazione di un possibile distacco di neve ...