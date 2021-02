Vaccino Pfizer-Biontech efficace al 94% Il nuovo studio

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ilcontro il coronavirus èal 94% dopo la seconda dose, secondo i risultati delloeffettuato in Israele dal Clalit Institute for Research su 1,2 milioni di persone tra individui vaccinati e non. Lo, sottolinea il Telegraph, ha evidenziato un’efficacia del 94% in relazione all’infezione sintomatica, con un crollo del 92% della patologia nella forma più grave nelle 600mila persone vaccinate. Il siero si è mostratonei soggetti di ogni età, compresi gli over 70. Secondo la ricerca, ilraggiunge un’efficacia compresa tra il 91 e il 99% una settimana dopo la somministrazione della seconda dose. Il risultato potrebbe cambiare ulteriormente e migliorare con l’acquisizione di altri dati. Il ...

