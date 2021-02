Vaccino o certificato di negatività per chi arriva in Sardegna, la proposta di Solinas (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Visited 187 times, 187 visits today) Notizie Simili: I fatti più importanti e le notizie più lette del… Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… Obesità, sull'isola circa ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Visited 187 times, 187 visits today) Notizie Simili: I fatti più importanti e le notizie più lette del… Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… Obesità, sull'isola circa ...

GustavoMichele6 : Vaccino Astra a una collega. Vomito, diarrea, febbre 38 e mezzo. Telefonata guardia medica: è normale, ma deve veni… - Adnkronos : #Sardegna, certificato negatività o passaporto vaccino per estate /LEGGI - tusciaweb : “Vaccino o test negativo per entrare in Sardegna” Cagliari - 'Chi entra in Sardegna dovrà presentare un certificat… - Gianni81979496 : Certificato del vaccino. La prossima richiesta di sta merda leghista sarà un marchio sulla pelle come i nazisti??? - matteo_1093 : @Nico_2910 L’unico dato certo è che il vaccino non prevede nessun ritorno alla normalità. È un controsenso preveder… -