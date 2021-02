Vaccino Covid, Zaia: "Due offerte per 12 e 15 milioni di dosi" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marghera , 15 febbraio 2021 - "Il Veneto ha due proposte per 12 e 15 milioni di dosi di Vaccino anti Covid ", così il governatore Luca Zaia . "Abbiamo un canale che ci propone 12 milioni di dosi, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marghera , 15 febbraio 2021 - "Il Veneto ha due proposte per 12 e 15didianti", così il governatore Luca. "Abbiamo un canale che ci propone 12di, ...

Adnkronos : #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - chetempochefa : 'Abbiamo osservato che nelle persone che hanno avuto Covid, alla prima dose di vaccino, c'è una risposta straordina… - disinformatico : Pensare che il vaccino anti-Covid possa infettare è come pensare che la foto segnaletica di un ladro possa rapinart… - Sr_J_Tom : @Alb54723502 @RegLombardia sono passate due ore e nessun SMS é arrivato @RegLombardia #covid #vaccino #lombardia - LuigiF97101292 : RT @nonelarena: #nonelarena Il medico di base contro il #VaccinoAntiCovid: 'Non mi preoccupo del covid perché sono in grado di curarlo'. #M… -