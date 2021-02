Vaccino Covid 19 over 80: prenotazione online, ecco come fare (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quasi un anno fa in Italia si registrava il paziente 1 di Codogno: a metà febbraio nel nostro Paese inizia la fase 1bis, il Vaccino Covid 19 da somministrare agli over 80. Lunedì 15 febbraio 2021 è infatti il day one per la prenotazione online in Liguria e in Lombardia, un vero e proprio click day che ha già generato alcuni disagi sulla piattaforma online valida per la prenotazione a causa dei troppi accessi. Intanto andiamo a vedere cosa si vedere fare per prenotare la propria dose. Vaccino Covid 19 over 80: come prenotare in Liguria Per gli ultraottantenni residenti in Liguria è necessario accedere al portale prenotoVaccino.regione.liguria.it. Lo si potrà ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quasi un anno fa in Italia si registrava il paziente 1 di Codogno: a metà febbraio nel nostro Paese inizia la fase 1bis, il19 da somministrare agli80. Lunedì 15 febbraio 2021 è infatti il day one per lain Liguria e in Lombardia, un vero e proprio click day che ha già generato alcuni disagi sulla piattaformavalida per laa causa dei troppi accessi. Intanto andiamo a vedere cosa si vedereper prenotare la propria dose.1980:prenotare in Liguria Per gli ultraottantenni residenti in Liguria è necessario accedere al portale prenoto.regione.liguria.it. Lo si potrà ...

Adnkronos : #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - chetempochefa : 'Abbiamo osservato che nelle persone che hanno avuto Covid, alla prima dose di vaccino, c'è una risposta straordina… - disinformatico : Pensare che il vaccino anti-Covid possa infettare è come pensare che la foto segnaletica di un ladro possa rapinart… - estartoscana : RT @toscananotizie: #Vaccinocovid, prenotazioni e pre-adesioni per #personalesanitario e #personalesociosanitario al via dalle 14 di oggi… - AnnaMariaCastel : RT @_Velies_: Ricordatevi che se pure avete delle conseguenze più gravi col covid e site nello sfortunato 1% esistono le cure. Se avete rea… -