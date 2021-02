“Vaccino a tutti gli europei entro fine estate”. La sparata del commissario Ue (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Il commissario europeo, Thierry Breton, alla guida della Task force europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini, fissa come incredibile obiettivo di praticare il Vaccino a «tutti i cittadini europei che lo vorranno» entro l’estate. Lo ha reso noto in un’intervista all’emittente francese BFM-TV. «Mi assumo l’impegno di fare il massimo per raggiungere questo obiettivo», ha assicurato, restando comunque prudente. «In un’impresa – ha detto – non si è mai sicuri al 100%». Lo aveva ribadito, il 10 febbraio, anche la von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento della strategia di vaccinazione COVID-19 dell’Ue. «Da dicembre in Europa sono state distribuite in totale 26 milioni di dosi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Ileuropeo, Thierry Breton, alla guida della Task force europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini, fissa come incredibile obiettivo di praticare ila «i cittadiniche lo vorranno»l’. Lo ha reso noto in un’intervista all’emittente francese BFM-TV. «Mi assumo l’impegno di fare il massimo per raggiungere questo obiettivo», ha assicurato, restando comunque prudente. «In un’impresa – ha detto – non si è mai sicuri al 100%». Lo aveva ribadito, il 10 febbraio, anche la von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento della strategia di vaccinazione COVID-19 dell’Ue. «Da dicembre in Europa sono state distribuite in totale 26 milioni di dosi di ...

