Vaccini Toscana: over 80 lo riceveranno dal medico di base, lo annuncia Giani (Di lunedì 15 febbraio 2021) Siamo l'unica regione in Italia finora ad aver scelto di vaccinare queste persone con i medici di base, una scelta ambiziosa per garantire la migliore copertura, assistenza e vicinanza, dice Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Siamo l'unica regione in Italia finora ad aver scelto di vaccinare queste persone con i medici di, una scelta ambiziosa per garantire la migliore copertura, assistenza e vicinanza, diceL'articolo proviene da Firenze Post.

infoitinterno : Toscana Vaccini Ultraottantenni Coronavirus - infoitinterno : Sale il tasso di positività in Toscana: oggi al via i vaccini over 80 - katrin23594597 : @GiacomoGorini In #Toscana sono i #MedicidiFamiglia (quelli inutili secondo #Giorgetti) a chiamare ed a somministra… - VTrend_it : Vaccini in Toscana: riaperte le prenotazioni per le prime somministrazioni - infoitinterno : Covid, in Toscana da oggi vaccini a over 80 -