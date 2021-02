Vaccini in Liguria, oltre 15 mila prenotazioni. Aperto anche il call center (Di martedì 16 febbraio 2021) La piattaforma online è attiva da lunedì 15 febbraio alle 23. Partito il call center e si potrà prenotare anche attraverso gli sportelli Cup e gli sportelli di Asl e aziende ospedaliere Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 16 febbraio 2021) La piattaforma online è attiva da lunedì 15 febbraio alle 23. Partito ile si potrà prenotareattraverso gli sportelli Cup e gli sportelli di Asl e aziende ospedaliere

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Vaccini in Liguria, oltre 10 mila prenotazioni. Dalle 6 aperto anche il call center #ultimora… - MarioGuglielmi : Vaccini in Liguria, a metà mattina oltre 15 mila i cittadini che hanno prenotato - Rivierapress24 : Vaccini in Liguria, a metà mattina oltre 15 mila i cittadini che hanno prenotato - fontanabuona : Campagna vaccini in Liguria: alle 10.30 oltre 15mila i cittadini che hanno prenotato - lucainge_tweet : Campagna vaccini in Liguria: alle 10.30 oltre 15mila i cittadini che hanno prenotato -