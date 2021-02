Vaccini Covid, nel Lazio dall’1 marzo impegnati i medici di medicina generale (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Dall’inizio del prossimo mese tutti i medici di medicina generale del Lazio saranno impegnati nelle vaccinazioni contro il Covid. “Il primo marzo partirà la campagna con i medici di medicina generale, per noi è un punto straordinario. Hanno firmato tutte le sigle dei medici, quindi tutti i 4mila medici saranno impegnati”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione del centro di vaccinazione Covid-19 all’Auditorium Parco della Musica. Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Dall’inizio del prossimo mese tutti i medici di medicina generale del Lazio saranno impegnati nelle vaccinazioni contro il Covid. “Il primo marzo partirà la campagna con i medici di medicina generale, per noi è un punto straordinario. Hanno firmato tutte le sigle dei medici, quindi tutti i 4mila medici saranno impegnati”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione del centro di vaccinazione Covid-19 all’Auditorium Parco della Musica.

