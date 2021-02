Vaccinazioni per gli over 80 in Liguria, oltre 10 mila prenotazioni. Dalle 6 aperto anche il call center (Di martedì 16 febbraio 2021) La piattaforma online è attiva da lunedì 15 febbraio alle 23. Partito il call center e si potrà prenotare anche attraverso gli sportelli Cup e gli sportelli di Asl e aziende ospedaliere Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 16 febbraio 2021) La piattaforma online è attiva da lunedì 15 febbraio alle 23. Partito ile si potrà prenotareattraverso gli sportelli Cup e gli sportelli di Asl e aziende ospedaliere

RegLombardia : #pianovaccinazioni #piùsiamoprimavinciamo Parte oggi alle ore 13.00, la seconda fase del piano vaccinazioni anti… - ilriformista : No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi - bordomichele : #Ursula Von der Leyen ha citato l'Italia tra gli esempi positivi in #Europa per l'andamento delle vaccinazioni. Que… - Bea_Rinaldi : RT @fleinaudi: #Crisanti: 'È qualcosa di disgustoso e immorale. Significa che abbiamo perso il senso di moralità'. Con tutto il rispetto Pr… - LiberaliLib : RT @fleinaudi: #Crisanti: 'È qualcosa di disgustoso e immorale. Significa che abbiamo perso il senso di moralità'. Con tutto il rispetto Pr… -