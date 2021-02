Vaccinazione covid, on line la piattaforma per le prenotazioni del personale scolastico (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Aquila - E’ attiva la piattaforma telematica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla Vaccinazione contro il covid 19 per il personale scolastico. Come stabilito dalle linee guida ministeriali, potrà aderire alla campagna il personale docente e non docente delle scuole e delle università abruzzesi. In questi primi giorni l’inserimento della propria manifestazione di interesse sarà consentito solo a utenti residenti in Abruzzo, che potranno accedere – come di consueto – utilizzando il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria (a breve sarà attivo anche l’accesso via Spid). Sarà necessario disporre anche del codice meccanografico dell’istituto in cui si presta servizio. Dalla prossima settimana, invece, potranno accedere anche insegnanti residenti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Aquila - E’ attiva latelematica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse allacontro il19 per il. Come stabilito dallee guida ministeriali, potrà aderire alla campagna ildocente e non docente delle scuole e delle università abruzzesi. In questi primi giorni l’inserimento della propria manifestazione di interesse sarà consentito solo a utenti residenti in Abruzzo, che potranno accedere – come di consueto – utilizzando il proprio codice fiscale e la tessera sanitaria (a breve sarà attivo anche l’accesso via Spid). Sarà necessario disporre anche del codice meccanografico dell’istituto in cui si presta servizio. Dalla prossima settimana, invece, potranno accedere anche insegnanti residenti ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - bonagjergji1 : RT @regionetoscana: #covid19 #ToscanasiCura Inizia oggi #15febbraio la vaccinazione degli #ultraottantenni toscani: 14 medici in tutte le p… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Solinas: 'Certificato di vaccinazione per l'estate in Sardegna' #stefanobonaccini - Roma_H_24 : Covid, iniziano le vaccinazione per gli over 80 all'Auditorium: foto e video - - H24Prati : Covid, iniziano le vaccinazione per gli over 80 all'Auditorium: foto e video - -