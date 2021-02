Usura | l’incubo di Anna 10 mila euro che diventano 250 | «Se non paghi ti ammazziamo»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Una storia da incubo, quella che ci racconta, nome di fantasia, vittima di. Già, perché glii non colpiscono solo gli uomini: anche le donne sono vittime. In un anno le hanno estorto circa 200, a fronte di un prestito di soli 10. Ha perso due automobili e ha vissuto con la paura che succedesse qualcosa di terribile ai suoi cari. Tutto ha inizio quando la donna, benestante, per poter concludere un grosso lavoro che stava facendo necessita di ulteriori 10che in quel momento non ha disponibili. L’amica la presenta agli strozzini Parlando con la sua più cara amica le racconta la situazione e questa le dice: “Non preoccuparti, ti presento mia cugina, lei non ha problemi finanziari, sicuramente ti potrà aiutare”. “Ho ...