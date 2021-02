Usa, sospeso vice portavoce della Casa Bianca: minacce ad una giornalista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Negli Usa il vice portavoce della Casa Bianca, TJ Ducklo, viene sospeso dopo delle minacce ad una giornalista: non verrà retribuita per una settimana. Un vero e proprio terremoto ha colpito una l’amministrazione di Joe Biden, con il vice portavoce della Casa Bianca, Tj Ducklo, sospeso dopo alcune minacce ad una giornalista di Politico. L’episodio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Negli Usa il, TJ Ducklo, vienedopo dellead una: non verrà retribuita per una settimana. Un vero e proprio terremoto ha colpito una l’amministrazione di Joe Biden, con il, Tj Ducklo,dopo alcunead unadi Politico. L’episodio L'articolo proviene da Inews.it.

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Minacce a una giornalista, sospeso il vice portavoce della Casa Bianca - Agenzia_Italia : Minacce a una giornalista, sospeso il vice portavoce della Casa Bianca - nuccia20 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Biden ha sospeso la vendita per 23,4 miliardi di dollari di 50 caccia #F35 e 18 dron… - alessi_deanna : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Biden ha sospeso la vendita per 23,4 miliardi di dollari di 50 caccia #F35 e 18 dron… - reginafiordelis : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Biden ha sospeso la vendita per 23,4 miliardi di dollari di 50 caccia #F35 e 18 dron… -