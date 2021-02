Usa, bufera sul governatore dem di New York Cuomo: rischia l’indagine o l’impeachment (Di lunedì 15 febbraio 2021) I suoi briefing quotidiani gli sono valsi un Emmy e la sua schiettezza lo ha proiettato sulla scena nazionale come il modello da seguire. La sua animosità contro Trump ha invece fatto sognare i nemici di The Donald, che già lo vedevano ministro della Giustizia. Invece Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York rischia l’impeachment. Per uno di quei contrappassi danteschi che si diverte a riservare la storia, Cuomo è nella bufera per aver nascosto i numeri reali sulle morti per il virus nelle case di cura. Proprio come se fosse, aggiungiamo noi, un Trump qualsiasi. Avrebbe taroccato il numero dei morti per Covid Lo Stato di New York è il più colpito dalla pandemia. E molti democratici vogliono vederci chiaro. Una parte spinge per far avviare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) I suoi briefing quotidiani gli sono valsi un Emmy e la sua schiettezza lo ha proiettato sulla scena nazionale come il modello da seguire. La sua animosità contro Trump ha invece fatto sognare i nemici di The Donald, che già lo vedevano ministro della Giustizia. Invece Andrewdello Stato di New. Per uno di quei contrappassi danteschi che si diverte a riservare la storia,è nellaper aver nascosto i numeri reali sulle morti per il virus nelle case di cura. Proprio come se fosse, aggiungiamo noi, un Trump qualsiasi. Avrebbe taroccato il numero dei morti per Covid Lo Stato di Newè il più colpito dalla pandemia. E molti democratici vogliono vederci chiaro. Una parte spinge per far avviare ...

