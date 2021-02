Urla fuori dal GF Vip “contro” l’unione con Zenga: Rosalinda non la prende bene e piange – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le Urla fuori dal Grande Fratello Vip hanno nuovamente “colpito” Rosalinda Cannavò. Dietro le mura della Casa alcune fan hanno Urlato il loro disappunto nei confronti del suo avvicinamento con Andrea Zenga, visto male degli estimatori più incalliti che la seguono da 5 mesi. Urla fuori dal GF Vip “contro” l’unione con Zenga e Rosalinda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ledal Grande Fratello Vip hanno nuovamente “colpito”Cannavò. Dietro le mura della Casa alcune fan hannoto il loro disappunto nei confronti del suo avvicinamento con Andrea, visto male degli estimatori più incalliti che la seguono da 5 mesi.dal GF Vip “con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Gildinaina : @riccard260768 Guarda in realtà proprio settimana scorsa gli disse 'sei un buon padre, non ascoltarla', riferito al… - rose93784886 : RT @edoruta: *urla da fuori contro rosalinda* Dayane: “una pausa per Giulia Salemi e Pierpaolo. Ahi che bellu” ???? #gfvip #dmvip #dayane… - austerix22 : RT @_heysestra: Ci sono i fans del tizetavip che stanno dando della cattiva e perfida a Dayane per aver detto che la sua vittoria sarà quan… - omggaIIavich : RT @edoruta: *urla da fuori contro rosalinda* Dayane: “una pausa per Giulia Salemi e Pierpaolo. Ahi che bellu” ???? #gfvip #dmvip #dayane… - mirca17 : @gloriasbott Pena la fanno loro con tutte le urla fuori dalla casa. Le offese condivise dalla gregoracci ...e le scene madri -