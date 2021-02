Uomini e Donne, Maria De Filippi si è stufata e mette alle strette il cavaliere della Galgani. «Gemma sei un pollo, che ci caschi tutte le volte!» (Di martedì 16 febbraio 2021) Maria De Filippi Maria De Filippi si è stufata. Dinnanzi all’ennesimo “corteggiatore sospetto“, accusato da Gemma Galgani (guarda il suo esordio alla conduzione) di preferire le telecamere a lei, la padrona di casa di Uomini e Donne è parsa visibilmente infastidita. Ma, attenzione, dinnanzi alle volontà forcaiole di Tina (“Quando vengono smascherati devono lasciare lo studio, non stare là a fare i pappagalli…“), la De Filippi ha preferito giocare d’astuzia.Le perplessità del volto di Giortì (qui gli “incontri galeotti”) su Maurizio G. si fondano su due pilastri principali: la delusione di lui per non averle dato un regalo (sponsorizzato?) in puntata e l’averla tenuta a debita distanza durante ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 febbraio 2021)DeDesi è. Dinnanzi all’ennesimo “corteggiatore sospetto“, accusato da(guarda il suo esordio alla conduzione) di preferire le telecamere a lei, la padrona di casa diè parsa visibilmente infastidita. Ma, attenzione, dinnanzivolontà forcaiole di Tina (“Quando vengono smascherati devono lasciare lo studio, non stare là a fare i pappagalli…“), la Deha preferito giocare d’astuzia.Le perplessità del volto di Giortì (qui gli “incontri galeotti”) su Maurizio G. si fondano su due pilastri principali: la delusione di lui per non averle dato un regalo (sponsorizzato?) in puntata e l’averla tenuta a debita distanza durante ...

