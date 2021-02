‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 15 02 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) PORCACCIADIQUELLAMISERIA se era in forma oggi Maria De Filippi! Decisamente implacabile, incredibilmente sarcastica e sottilmente perculatoria, oggi Queen Mary ha demolito quel pagliaccio di Maurizio G. in poche ma sagaci mosse (e con un pizzico di aiuto dal montaggio, va detto, che quando la fotografia ha improvvisamente virato sui toni dell’ocra ed è partita la sigla de Il Segreto mi stavo strozzando col Grancereale con cui stavo facendo merenda…) La conduttrice ha esordito in modalità discretamente furente, evidenziando quanto fosse curioso che: – lui e Maria Tona si fossero premurati di scattare e far pervenire alla redazione una sua foto a DORSO nudo (cit.) per scimmiottare Maurizio Peduzzi (il poeta inquietante che ha cercato di far colpo su Gemma Galgani inviandole foto del suo fisicaccio, per intenderci) pur di “alimentare una conversazione in un programma che dovrebbe vivere ...