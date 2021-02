Uomini e Donne, il dramma della Galgani: 'Porto ancora le cicatrici' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gemma Galgani, storica e indiscussa protagonista di Uomini e Donne, ha rivelato quale sarebbe stato il momento più difficile della sua vita. Gemma Galgani: il dramma Gemma Galgani ha confessato per la ... Leggi su notizie (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gemma, storica e indiscussa protagonista di, ha rivelato quale sarebbe stato il momento più difficilesua vita. Gemma: ilGemmaha confessato per la ...

matteosalvinimi : Grazie alla Lega nasce il Ministero per le persone Disabili, sei milioni di donne e uomini, di bimbi e anziani e le… - chetempochefa : ' Se guardiamo i dati, gli ultimi prodotti dal Viminale, del 2020 , aumentano i femminicidi, diminuiscono il totale… - pfmajorino : È inutile girarci attorno, il tema dell'assenza di donne ministre di csx è un tema enorme. E riguarda gli uomini.… - Veronica_Maz : @mariateresacip @65patti Sì. Anch’io sapevo che l’intervista era vecchia. Ma giustamente non cambia per ora ( per m… - marcocicchelli : RT @magi149: uomini ... e donne ... #quartarepubblica -