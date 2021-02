Uomini e donne gossip, Massimiliano Mollicone svela se stesso davanti alle telecamere (Di lunedì 15 febbraio 2021) Poco prima del suo ingresso nello studio di Uomini e donne, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato di presentazione del nuovo tronista, Massimiliano Mollicone. Il giovane ha parlato del suo vissuto e di quello che si aspetta da questa nuova avventura. Non nega l’emozione e rivela quali sono le caratteristiche della donna che vorrebbe accanto a se per tutta la vita. Vediamo quali sono state le sue parole e come si è sentito prima di sedersi sul trono rosso. Vi ricordiamo che potete trovare tutte le curiosità sui protagonisti del programma su Witty tv. Massimiliano Mollicone svela il suo stato d’animo Sedere sul trono rosso di Uomini e donne potrebbe sembrare una cosa facile, ma non è così! A rivelarlo è il nuovo tronista ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Poco prima del suo ingresso nello studio di, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato di presentazione del nuovo tronista,. Il giovane ha parlato del suo vissuto e di quello che si aspetta da questa nuova avventura. Non nega l’emozione e rivela quali sono le caratteristiche della donna che vorrebbe accanto a se per tutta la vita. Vediamo quali sono state le sue parole e come si è sentito prima di sedersi sul trono rosso. Vi ricordiamo che potete trovare tutte le curiosità sui protagonisti del programma su Witty tv.il suo stato d’animo Sedere sul trono rosso dipotrebbe sembrare una cosa facile, ma non è così! A rivelarlo è il nuovo tronista ...

