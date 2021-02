Universo Marvel Kate Bishop – Nuova foto per Hailee Steinfeld (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’arco di Kate Bishop può essere visto da vicino in una Nuova immagine sul set di Occhio di Falco . La produzione per l’imminente serie di Disney + con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton è in pieno svolgimento. E’ con ciò, una serie di foto si è fatta strada online, inclusa quest’ultima. Dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sam Raimi dirigerà Doctor Strange 2 Morto Chadwick Boseman a soli 43 anni per un cancro Il nuovo film di Rambo: Last Blood Joker sotto accusa: appello alla Warner Yesterday: il Film con Ed Sheeran Gwyneth Paltrow in The Politician: “Recitare non mi appassiona più…” Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’arco dipuò essere visto da vicino in unaimmagine sul set di Occhio di Falco . La produzione per l’imminente serie di Disney + con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton è in pieno svolgimento. E’ con ciò, una serie disi è fatta strada online, inclusa quest’ultima. Dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sam Raimi dirigerà Doctor Strange 2 Morto Chadwick Boseman a soli 43 anni per un cancro Il nuovo film di Rambo: Last Blood Joker sotto accusa: appello alla Warner Yesterday: il Film con Ed Sheeran Gwyneth Paltrow in The Politician: “Recitare non mi appassiona più…”

