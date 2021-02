Unione Industriali di Napoli, attacco hacker durante il webinar. Conferenza sospesa (Di lunedì 15 febbraio 2021) durante la Conferenza sulle novità fiscali della legge di Bilancio organizzata in remoto sulla piattaforma Zoom dall’Unione Industriali di Napoli, sono arrivate voci e musiche fuori campo, foto e video dal contenuto volgare e razzista, con scritte del tipo “Viva Stalin, viva Lenin, viva il Duce” e disegni con svastiche, che hanno costretto gli organizzatori a sospendere in un primo momento la riUnione, che è ripresa dopo alcuni minuti. Subito dopo però è partito un nuovo attacco hacker, con contenuti simili al primo, costringendo gli organizzatori a sospendere la Conferenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021)lasulle novità fiscali della legge di Bilancio organizzata in remoto sulla piattaforma Zoom dall’di, sono arrivate voci e musiche fuori campo, foto e video dal contenuto volgare e razzista, con scritte del tipo “Viva Stalin, viva Lenin, viva il Duce” e disegni con svastiche, che hanno costretto gli organizzatori a sospendere in un primo momento la ri, che è ripresa dopo alcuni minuti. Subito dopo però è partito un nuovo, con contenuti simili al primo, costringendo gli organizzatori a sospendere la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

