Una Vita anticipazioni: URSULA propone un’alleanza a SANTIAGO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il rapporto burrascoso tra URSULA Dicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che si verrà a creare nelle prossime puntate italiane di Una Vita causerà diverse dinamiche. Ad esempio, l’ex governante cercherà di far passare SANTIAGO Becerra (Aleix Melé), il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), dalla sua parte, ma il suo piano non sembrerà riuscire. Scopriamo insieme perché… Una Vita, news: Genoveva riesce a screditare URSULA con i vicini di calle Acacias Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà quando Genoveva “smaschererà” URSULA di fronte ai vicini di calle Acacias, facendo in modo che tutti quanti sappiano che è stata lei a corrompere il dottor Maduro affinché la domestica Agustina ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il rapporto burrascoso traDicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che si verrà a creare nelle prossime puntate italiane di Unacauserà diverse dinamiche. Ad esempio, l’ex governante cercherà di far passareBecerra (Aleix Melé), il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), dalla sua parte, ma il suo piano non sembrerà riuscire. Scopriamo insieme perché… Una, news: Genoveva riesce a screditarecon i vicini di calle Acacias Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati allesapete già che tutto partirà quando Genoveva “smaschererà”di fronte ai vicini di calle Acacias, facendo in modo che tutti quanti sappiano che è stata lei a corrompere il dottor Maduro affinché la domestica Agustina ...

