Una Vita, anticipazioni spagnole: un fidanzamento inaspettato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Genoveva Salmeron, stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, sarà sempre più determinata a conquistare Felipe Alvarez Hermoso. Tuttavia, attualmente, il cuore del tenebroso avvocato batte ancora per Marcia, la sua ex domestica, che stava per sposare se non fosse stato per l'arrivo inaspettato di Santiago Becerra, il marito della brasiliana che lei credeva morto. Il pubblico italiano ha da poco scoperto che in realtà il ritorno dell'uomo nella Vita della Sampaio non è stato merito del caso, ma di una mossa perfettamente architettata dalla Salmeron, intenzionata a dividere per sempre la coppia. Dunque, Santiago e Genoveva hanno stabilito un'alleanza per separare Marcia e Felipe e pian piano ci stanno riuscendo visto che la giovane ha deciso di concedersi al marito e ha inviato una lettera di addio ...

