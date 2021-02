Una Vita, anticipazioni spagnole: il finale a marzo 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sta per calare il sipario sulla soap opera Una Vita. Nel mese di marzo 2021 tutti i nodi verranno al pettine e i telespettatori scopriranno il gran finale. Che cosa riserverà il destino a ciascun abitante di Acacias 38? Intanto in Spagna la situazione risulta essere abbastanza ingarbugliata per i nostri protagonisti. Genoveva Salmeron, dopo essersi sposata innumerevoli volte, andrà incontro ad un clamoroso colpo di scena. Il suo stesso marito sarà intenzionato ad ucciderla e lo farà nelle prossime puntate. anticipazioni Una Vita, Genoveva potrebbe morire Le anticipazioni iberiche di Una Vita rivelano che Genoveva si sposerà con Aurelio, il quale ignorerà completamente che la sua stessa sposa abbia indotto sua sorella Natalia al suicidio. Questa oscura ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sta per calare il sipario sulla soap opera Una. Nel mese ditutti i nodi verranno al pettine e i telespettatori scopriranno il gran. Che cosa riserverà il destino a ciascun abitante di Acacias 38? Intanto in Spagna la situazione risulta essere abbastanza ingarbugliata per i nostri protagonisti. Genoveva Salmeron, dopo essersi sposata innumerevoli volte, andrà incontro ad un clamoroso colpo di scena. Il suo stesso marito sarà intenzionato ad ucciderla e lo farà nelle prossime puntate.Una, Genoveva potrebbe morire Leiberiche di Unarivelano che Genoveva si sposerà con Aurelio, il quale ignorerà completamente che la sua stessa sposa abbia indotto sua sorella Natalia al suicidio. Questa oscura ...

