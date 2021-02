Una Vita, anticipazioni oggi 15 febbraio: che cosa succede ad Armando? (Di lunedì 15 febbraio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 15 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Ora che sono una coppia, Armando comincia a fare di tutto per eVitare Susana e non vederla. L’ex sarta inizia ad essere in apprensione. Don Caballero ha perso l’interesse per lei o c’è dell’altro? Armando inizia a fare di tutto per eVitare Susana, inviandole biglietti in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021)“Una”, puntata del 152021. Chevedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Ora che sono una coppia,comincia a fare di tutto per ere Susana e non vederla. L’ex sarta inizia ad essere in apprensione. Don Caballero ha perso l’interesse per lei o c’è dell’altro?inizia a fare di tutto per ere Susana, inviandole biglietti in Articolo completo: dal blog SoloDonna

emergenzavvf : ?? Slavina a Sella Nevea nel comune di Chiusaforte (UD): una persona deceduta e una recuperata in vita, intervento d… - Tg3web : È morto questa mattina a 60 anni Enrico Greppi, in arte Erriquez, musicista, cantante e fondatore della Bandabardò.… - antoniospadaro : Toccare con amore significa stabilire una relazione, entrare in comunione, coinvolgersi nella vita dell’altro fino… - nabelb : RT @Anpinazionale: Ci ha lasciato il partigiano Oriano Giannoni. Classe 1924, una vita di militanza democratica e antifascista. Lo salutiam… - elvinlobo : RT @BiologiScienza: Perché le case farmaceutiche non producono abbastanza vaccini? È colpa dei brevetti o (come in tutte le cose della vi… -