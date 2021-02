Una Vita, anticipazioni 16 febbraio: una terribile minaccia di morte (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ad Una Vita, Genoveva Salmeron continuerà a tramare contro Marcia e Felipe, ma qualcosa sembrerà turbare i piani della dark lady, come attestano le anticipazioni di martedì 16 febbraio. La donna, infatti, ha fatto arrivare Santiago ad Acacias per impedire le nozze tra la Sampaio e l'Alvarez Hermoso, ma i due avevano un patto ben preciso: il brasiliano avrebbe dovuto lasciare immediatamente il quartiere con la consorte per fare ritorno nel loro Paese. Tuttavia, Becerra ha deciso di non rispettare l'accordo con Genoveva e questo farà innervosire la donna. In particolare, Ursula si informerà in giro per scoprire le vere intenzioni di Santiago e Marcia e, per tornare ad avere influenza sulla sua padrona, ma anche per vendicarsi di lei, le comunicherà che il brasiliano ha già concordato con Fabiana il prezzo della pensione per almeno un ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ad Una, Genoveva Salmeron continuerà a tramare contro Marcia e Felipe, ma qualcosa sembrerà turbare i piani della dark lady, come attestano ledi martedì 16. La donna, infatti, ha fatto arrivare Santiago ad Acacias per impedire le nozze tra la Sampaio e l'Alvarez Hermoso, ma i due avevano un patto ben preciso: il brasiliano avrebbe dovuto lasciare immediatamente il quartiere con la consorte per fare ritorno nel loro Paese. Tuttavia, Becerra ha deciso di non rispettare l'accordo con Genoveva e questo farà innervosire la donna. In particolare, Ursula si informerà in giro per scoprire le vere intenzioni di Santiago e Marcia e, per tornare ad avere influenza sulla sua padrona, ma anche per vendicarsi di lei, le comunicherà che il brasiliano ha già concordato con Fabiana il prezzo della pensione per almeno un ...

