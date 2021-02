"Una follia, sfregio agli italiani: vogliamo rispetto": Giorgia Meloni demolisce Speranza (e Draghi) (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'ultimo rovinoso disastro si è consumato nella tarda serata di domenica 14 febbraio. Già, perché dopo la richiesta del Cts, a poche ore dalla tanto agognata riapertura, è stato disposto lo stop allo sci. Scontato, corretto, sacrosanto la rivolta dei governatori e degli operatori del settore, ormai allo stremo e soprattutto presi per i fondelli. Dietro la decisione, oltre al Cts, ovviamente Roberto Speranza, il ministro alla Salute che Mario Draghi ha riconfermato nel suo governo. Lo stesso Speranza che come consulente ha scelto quel Walter Ricciardi che continua a insistere sulla necessità di un nuovo e severissimo lockdown. E contro il ministro ella Salute ecco riversarsi la rabbia di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che passa all'attacco sui social. In primis, la fotografia rilanciata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'ultimo rovinoso disastro si è consumato nella tarda serata di domenica 14 febbraio. Già, perché dopo la richiesta del Cts, a poche ore dalla tanto agognata riapertura, è stato disposto lo stop allo sci. Scontato, corretto, sacrosanto la rivolta dei governatori e degli operatori del settore, ormai allo stremo e soprattutto presi per i fondelli. Dietro la decisione, oltre al Cts, ovviamente Roberto, il ministro alla Salute che Marioha riconfermato nel suo governo. Lo stessoche come consulente ha scelto quel Walter Ricciardi che continua a insistere sulla necessità di un nuovo e severissimo lockdown. E contro il ministro ella Salute ecco riversarsi la rabbia di, la leader di Fratelli d'Italia che passa all'attacco sui social. In primis, la fotografia rilanciata ...

