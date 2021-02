Una delle prime sfide del nuovo esecutivo sarà la proroga o la revoca del divieto di licenziare

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La domenica non è un giorno di riposo per ilministro del Lavoro Andrea Orlando, che a meno di 24 ore dal giuramento ha convocato i sindacati. Ladel blocco dei licenziamentiinfatti la prossima riserva da sciogliere per il neonato governo Draghi, ora che i dicasteri sono stati assegnati. La scadenza del 31 marzo pende sulla testa dell’, insieme allafino ad altre 26 settimane della cassa integrazione Covid rimasta invischiata con il decreto Ristori 5 nelle maglie della crisi di governo. Già dopo la giornata di consultazioni con le parti sociali si intuiva che Mario Draghi era stretto tra due fuochi: da un lato Confindustria, contraria a unprovvedimento generalizzato per tutte le imprese e tutti i settori; dall’altro i sindacati, che lo ...

gualtierieurope : Passaggio di consegne con Daniele Franco, nuovo ministro dell’Economia e delle Finanze. Abbiamo parlato del molto l… - carlaruocco1 : Grazie Presidente @GiuseppeConteIT da parte mia e di tutti gli italiani! Hai affrontato una delle emergenze più du… - ZZiliani : Ora, delle due l'una: o #Calvarese, e gli arbitri in genere, sono stipendiati da #Agnelli, e allora #Paratici che g… - giovannisarubbi : RT @GenCar5: Della questione PD/donne un dettaglio mi sfugge. Tutti dicono che #Draghi abbia scelto da solo ogni ministro (che uomo!). Dell… - VailatiSergio : RT @Alex_Cavasinni: #Inzaghi che si lamenta per il rigore perché 'fischiato con troppa velocità e sicurezza dall'arbitro' è una delle dichi… -

Ultime Notizie dalla rete : Una delle

Corriere dello Sport

... testare e tracciare, evaccinazione di massa a tutto spiano, che da aprile potrà essere messa ... "Con il ministro Speranza siamo stati sempre in piena sintonia sul rigoremisure, ma in questa ...... invoca un immediato lockdown totale in tutta Italia che preveda anche la chiusurascuole ...ventina di senatori su 92 sarebbero orientati a non votare sì, il che li porterebbe dritti all'...Kraken Digital Asset Exchange, una delle piattaforme per criptovalute più grandi al mondo, ha annunciato oggi il proprio sostegno finanziario al nuovo ...È stata una scelta azzeccata, da parte delle Nazioni Unite, scegliere come tema dell'ultima Giornata dei diritti umani nel dicembre 2020 "Recover Better - Stand Up for Human Rights", mettendo i diritt ...