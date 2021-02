Un super scienziato “renziano” alla Transizione ecologica. Ecco chi è Roberto Cingolani (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Tra i neoministri del governo Draghi spicca di sicuro il nome di Roberto Cingolani, super tecnico alla guida del dicastero più à la page dell’esecutivo, quello per la Transizione ecologica. Fortemente voluto da Beppe Grillo, che magari sperava andasse ai 5 Stelle, il ministero (che ancora si chiama ufficialmente dell’Ambiente) è andato invece a un fisico di fama mondiale. Il quale però non ha nulla a che fare con i grillini. Infatti semmai è ascrivibile all’area renziana. Un curriculum di tutto rispetto scienziato di alto livello e non un esperto di quelli che vogliono stare sotto i riflettori – è anche assente dai social – Cingolani è nato il 23 dicembre 1961 a Milano, sposato due volte, ha tre figli. Il suo curriculum è notevole. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Tra i neoministri del governo Draghi spicca di sicuro il nome ditecnicoguida del dicastero più à la page dell’esecutivo, quello per la. Fortemente voluto da Beppe Grillo, che magari sperava andasse ai 5 Stelle, il ministero (che ancora si chiama ufficialmente dell’Ambiente) è andato invece a un fisico di fama mondiale. Il quale però non ha nulla a che fare con i grillini. Infatti semmai è ascrivibile all’area renziana. Un curriculum di tutto rispettodi alto livello e non un esperto di quelli che vogliono stare sotto i riflettori – è anche assente dai social –è nato il 23 dicembre 1961 a Milano, sposato due volte, ha tre figli. Il suo curriculum è notevole. ...

