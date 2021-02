Un nuovo documentario su Britney Spears in arrivo su Netflix: tutti i dettagli (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è un nuovo documentario su Britney Spears, e la notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio di Framing Britney Spears. In quest’ultimo caso si è trattata di una collaborazione tra FX e il New York Times, e il materiale è uscito il 5 febbraio 2021 su Hulu per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Giappone. Secondo Bloomberg, invece, è in lavorazione un nuovo documentario su Britney Spears per la piattaforma Netflix. La produzione avrebbe affidato il compito alla regista Erin Lee Carr ben prima dell’uscita di Framing Britney Spears, dunque non si tratta di una “risposta” del colosso dello streaming alla produzione FX. Per il momento il documentario ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è unsu, e la notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio di Framing. In quest’ultimo caso si è trattata di una collaborazione tra FX e il New York Times, e il materiale è uscito il 5 febbraio 2021 su Hulu per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Giappone. Secondo Bloomberg, invece, è in lavorazione unsuper la piattaforma. La produzione avrebbe affidato il compito alla regista Erin Lee Carr ben prima dell’uscita di Framing, dunque non si tratta di una “risposta” del colosso dello streaming alla produzione FX. Per il momento il...

