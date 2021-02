Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

(Di lunedì 15 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 09.41 –A, la versione di Lippi – Marcello Lippi è intervenuto su RadioRai alla trasmissione “Radio anch’io sport” facendo il punto sulla corsa Scudetto nella settimana che porta al derby di Milano: «Da questo campionato c’era da aspettarsi di tutto. E’ cominciata in maniera animala, senza preparazione, con squadre costrette a fare verifiche durante il campionato. C’erano i presupposti. Ci sono quattro o cinque squadre per lo Scudetto. L’Atalanta è un po’ troppo indietro. Se il Napoli vincesse contro la Juve, invece, tornerebbe in corsa». LE SUE PAROLE Ore 9.11 – Juventus, Dybala verso il recupero – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello ...

fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - fanpage : 'Un governo che sembra Jurassic Park', parole durissime di Nicola Morra #giuramento #GovernoDraghi - fanpage : 'Serve #lockdown nazionale, tra una settimana la #varianteinglese si diffonderà' - Profilo3Marco : RT @sole24ore: Coronavirus, in Umbria e Toscana aumentano i ricoveri - CorriereCitta : Pomezia, nasconde in casa cocaina e hashish: arrestata 50enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Corriere della Sera

Mercedes - Benz Usa ha annunciato il recall di 1,29 milioni di vetture vendute a partire dal 2016 a causa di problemi al software per la localizzazione in caso di incidente. Daimler ha aperto in ...MZB Holding S.p. A. (l'"Offerente") comunica che in data odierna èstato effettuato il regolamento della procedura congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e perl'adempimento dell'Obbligo di ...Una nuova immagine dello Xiaomi Mi 11 Lite rivela uno schermo frontale piatto: ecco come appare il prossimo smartphone della casa cinese.Il neonato Governo Draghi è protagonista del nuovo appuntamento con Quarta Repubblica lunedì 15 febbraio in prima serata su Rete 4 per un’approfondita analisi di sfide, aspettative ed emergenze che il ...