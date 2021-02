Ufficiale | Rose sarà l’allenatore del Borussia Dortmund dalla prossima stagione

Leggi su alfredopedulla

Marco il nuovo allenatore del a partire dal prossimo giugno. Il tecnico lascerà il Monchengladbach al termine di questa, rende noto l'account dei Gladbach. Il infatti, dopo l'esonero di Favre, non aveva preso un sostituto e la squadra è guidata dal traghettatore Terzic, in attesa dell'arrivo di. Marco #has opted to leave Gladbach at the end of the season and join.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO — Gladbach (@en) February 15, 2021 Foto: Twitter Monchengladbach