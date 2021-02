Ufficiale: Angelo Galfano si dimette dalla panchina della Vibonese (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’U.S. Vibonese Calcio comunica che in data odierna il Sig. Angelo Galfano ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. «Nel ringraziare il Presidente Caffo, la dirigenza, lo staff ed i miei giocatori faccio un passo indietro – ci ha tenuto a sottolineare Galfano – al fine di assicurare serenità all’ambiente e dare un segnale significativo di stima verso l’U.S Vibonese Calcio ed i suoi tifosi». La Società, nel prendere atto della decisione assunta, accetta le dimissioni del Sig. Angelo Galfano. «Nell’augurare al mister, con cui resta un ottimo rapporto umano, le migliori fortune umane e professionali per il futuro – spiega il presidente Caffo – ribadiamo il nostro impegno per il mantenimento ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’U.S.Calcio comunica che in data odierna il Sig.ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnicoprima squadra. «Nel ringraziare il Presidente Caffo, la dirigenza, lo staff ed i miei giocatori faccio un passo indietro – ci ha tenuto a sottolineare– al fine di assicurare serenità all’ambiente e dare un segnale significativo di stima verso l’U.SCalcio ed i suoi tifosi». La Società, nel prendere attodecisione assunta, accetta le dimissioni del Sig.. «Nell’augurare al mister, con cui resta un ottimo rapporto umano, le migliori fortune umane e professionali per il futuro – spiega il presidente Caffo – ribadiamo il nostro impegno per il mantenimento ...

angelo_arcadu : RT @GiovanniToti: Cominciamo male, caro Governo! Intanto solo alle 19 di oggi è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica… - Angelo_Z93 : RT @capuanogio: E' ufficiale: ispettori #Figc e IV uomo dovrebbero pagare il biglietto visto che a bordo campo non vedono, non sentono e no… - gennaroespo68 : Duque allo stato quelli che in un certo qual modo si dichiarano già pronti ai blocchi di partenza con liste già com… - SassiLive : ANGELO CONTALDO PRESENTATORE UFFICIALE DI CASA SANREMO LIVE BOX - AssuntaPavone : @AdamartArt @IndignataL @GiovanniBussett @angelo_forgione @Chandra_85_ Infatti, non si capisce come sia possibile c… -