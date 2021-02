Udinese, Musso: “L’interesse delle big non mi ha demotivato. Voglio la Champions” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il portiere dell'Udinese Juan Musso ha parlato a Olè dei tanti rumors di mercato circolati intorno a lui negli ultimi mesi: "Se mi ha demotivato questa cosa? No, per niente. Mi ha fatto piacere e mi ha motivato molto perché significava che sto facendo qualcosa di buono. Sapevo che il portiere dell’Inter aveva ancora due anni di contratto e forse quel trasferimento poteva essere fatto in un altro momento. Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro, è quello che Voglio. Voglio giocare in una squadra abituata a stare in Champions che ha come obiettivo quello di lottare per il titolo".caption id="attachment 1082565" align="alignnone" width="3000" Juan Musso, Udinese (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il portiere dell'Juanha parlato a Olè dei tanti rumors di mercato circolati intorno a lui negli ultimi mesi: "Se mi haquesta cosa? No, per niente. Mi ha fatto piacere e mi ha motivato molto perché significava che sto facendo qualcosa di buono. Sapevo che il portiere dell’Inter aveva ancora due anni di contratto e forse quel trasferimento poteva essere fatto in un altro momento. Quel salto arriverà quando sarà necessario. Sono sicuro, è quello chegiocare in una squadra abituata a stare inche ha come obiettivo quello di lottare per il titolo".caption id="attachment 1082565" align="alignnone" width="3000" Juan(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

