Tutti i numeri dell'assistenza Vodafone per privati e business oltre TOBI (Di lunedì 15 febbraio 2021) Chi ha necessità di ottenere assistenza Vodafone in caso di problemi o anomalie di qualsiasi tipo non ha a disposizione solo lo strumento TOBI nell'app del vettore mobile. Non sempre l'assistente virtuale è in grado di rispondere a specifiche esigenze dei clienti: di qui nasce la necessità di rivolgersi ad un operatore. Quali sono Tutti i canali di contatto messi in campo, sia per clienti privati che business? Non solo 190 Se si parla di assistenza Vodafone, il primo numero che viene in mente a clienti di vecchia e nuova data è certamente il 190. A dire la verità, soprattutto negli ultimi tempi, il canale specifico si è riempito di menù e sottomenù che rendono lunga l'attesa prima di parlare con un operatore. Ad ogni modo, il servizio resta attivo dalle 8 alle 22 ogni giorno, per ...

