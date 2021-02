Turchia: Erdogan, 'Usa sostengono Pkk, Biden li riconosca terroristi' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ankara, 15 feb. (Adnkronos/Aki) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito ''ridicolo'' il comunicato diffuso dagli Stati Uniti per condannare l'attacco che ha portato all'uccisione di 13 cittadini turchi ritrovati in una caverna nel nord dell'Iraq. ''Questo non è il primo massacro di civili compiuto dal Pkk'', ha affermato Erdogan, chiedendo al presidente americano Joe Biden di riconoscere ''bene'' i miliziani curdi come terroristi. Perché gli Stati Uniti ''dicono di non sostenere il Pkk, ma lo fanno sicuramente''. Per questo ''se volete continuare a essere nostri alleati a livello globale e nella Nato, dovete smetterla di stare dalla parte dei terroristi'', ha aggiunto il presidente turco durante una riunione dell'Akp. ''Il sangue dei civili martirizzati nel nord dell'Iraq è sulle mani di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ankara, 15 feb. (Adnkronos/Aki) - Il presidente turco Recep Tayyipha definito ''ridicolo'' il comunicato diffuso dagli Stati Uniti per condannare l'attacco che ha portato all'uccisione di 13 cittadini turchi ritrovati in una caverna nel nord dell'Iraq. ''Questo non è il primo massacro di civili compiuto dal Pkk'', ha affermato, chiedendo al presidente americano Joedi riconoscere ''bene'' i miliziani curdi come. Perché gli Stati Uniti ''dicono di non sostenere il Pkk, ma lo fanno sicuramente''. Per questo ''se volete continuare a essere nostri alleati a livello globale e nella Nato, dovete smetterla di stare dalla parte dei'', ha aggiunto il presidente turco durante una riunione dell'Akp. ''Il sangue dei civili martirizzati nel nord dell'Iraq è sulle mani di ...

