Treviso Marathon rinviata al 2022 | ' Troppe incertezze con il Covid'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ancora troppa incertezza sulla possibilità di poterla disputare:vieneal, nell'ultima domenica di marzo, il 27. La scelta con spostamento al prossimo anno e non all'...

MarathonWorld1 : Annullata la Treviso Marathon 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso Marathon

TrevisoToday

Ancora troppa incertezza sulla possibilità di poterla disputare:viene rinviata al 2022, nell'ultima domenica di marzo, il 27. La scelta con spostamento al prossimo anno e non all'autunno di quest'anno, è stata voluta al fine di evitare difficili ...- Ancora troppa incertezza sulla reale possibilità di poterla disputare: ladà così appuntamento al 2022, nell'ultima domenica di marzo, il 27 . La scelta con spostamento al prossimo anno e non all'autunno di quest'anno, è stata voluta al fine di evitare ...La Treviso Marathon è stata posticipata al 2022, più precisamente al 27 marzo. Lo slittamento all’anno venturo, e non a quest’autunno, è dovuta alla volontà di evitare dif ...Aldo Zanetti, 66 anni, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto è candidato presidente al comitato Veneto della Fidal. Le elezioni per la guida del Comitato regionale della federazione italiana d ...