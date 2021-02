Trentalange: «Gli arbitri parleranno con la stampa, dobbiamo adeguarci» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le prime parole ufficiali di Alfredo Trentalange come nuovo presidente dell’AIA. I punti cardine del suo progetto per la classe arbitrale italiana Alfredo Trentalange, nuovo presidente dell’AIA, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha svelato alcuni punti del suo programma. PRIMO PUNTO – «Indubbiamente la prima cosa a cui tengo e alla quale voglio lavorare da subito è la creazione di un tavolo dei presidenti di sezione, in cui uno al fianco dell’altro si condividano le problematiche e i bisogni della base e dei territori. Perché bisogna partire dal problema che è quello del reclutamento, e dalla necessità di una svolta sulla formazione. È sia l’alfa che l’omega. E poi serve uno stile di comunicazione diretto oltre alla necessità che tutti gli organi tecnici parlino la stessa lingua». COMUNICAZIONE – «Sarà una cosa naturale, anche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le prime parole ufficiali di Alfredocome nuovo presidente dell’AIA. I punti cardine del suo progetto per la classe arbitrale italiana Alfredo, nuovo presidente dell’AIA, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha svelato alcuni punti del suo programma. PRIMO PUNTO – «Indubbiamente la prima cosa a cui tengo e alla quale voglio lavorare da subito è la creazione di un tavolo dei presidenti di sezione, in cui uno al fianco dell’altro si condividano le problematiche e i bisogni della base e dei territori. Perché bisogna partire dal problema che è quello del reclutamento, e dalla necessità di una svolta sulla formazione. È sia l’alfa che l’omega. E poi serve uno stile di comunicazione diretto oltre alla necessità che tutti gli organi tecnici parlino la stessa lingua». COMUNICAZIONE – «Sarà una cosa naturale, anche ...

