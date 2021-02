Trentalange apre al futuro | le sue parole sono una svolta epocale

Leggi su zon

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alfredo, nuovo presidente dell’AIA,al rapporto tra arbitri e stampa: “Serve comunicazione” Le dichiarazioni di Alfredo, neo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, alla Gazzetta dello Sport aprono a scenari fino ad ora utopici in Serie A. “La prima cosa a cui tengo e alla quale voglio lavorare da subito è la creazione di un tavolo dei presidenti di sezione, in cui uno al fianco dell’altro si condividano le problematiche e i bisogni della base e dei territori. Perché bisogna partire dal problema che è quello del reclutamento, e dalla necessità di unasulla formazione” ha esordito. Il presidente dell’AIA ha poi fornito un importante punto di vista in merito all’approccio comunicativo della classe arbitrale: “Serve poi uno stile diretto ...